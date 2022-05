Calciomercato Milan – Addio Duarte: in arrivo 5,5 milioni dalla Turchia

Buone notizie per il calciomercato del Milan: nelle ultime ore, infatti, è stata definita la cessione a titolo definitivo di Leo Duarte

Il Milan percepirà una somma di 5,5 milioni di euro, prezzo pattuito con la formazione turca all'inizio del prestito. Per Duarte, fino ad ora, ben 30 presenze in campionato con la maglia arancione, per un riscatto assolutamente voluto dal club turco.