Calciomercato Milan – Addio Conti: il terzino va all’Empoli | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Conti sta per lasciare il club rossonero per trasferirsi all'Empoli

Si muove qualcosa in uscita per quanto concerne il calciomercato del Milan. Andrea Conti , infatti, secondo quanto scrive Tuttosport, è molto vicino alla cessione. Contatti costanti nelle ultime ore tra il club rossonero e l'Empoli, che sarebbe disposto a dare al Diavolo un indennizzo di circa 1 milione . Inoltre il terzino ha rivisto al ribasso il suo ingaggio attuale, che attualmente è di circa 2,5 milioni netti .

L'Empoli dunque dovrebbe aver vinto il duello con la Sampdoria, che si era fatta avanti nei giorni precedenti. Roberto D'Aversa, infatti, è un grande estimatore di Conti, avendolo avuto già a Parma, ma è stato il club toscano a trovare l'accordo con il Milan. Quella del terzino dovrebbe essere l'unica cessione in casa rossonera, a meno che non ci sia un'offerta vantaggiosa per Samu Castillejo.Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.