Calciomercato Milan – Addio a Simakan: andrà al RB Lipsia

Simakan, obiettivo di mercato rossonero, non arriverà perché ha trovato l'accordo col RB Lipsia. Ecco tutti i dettagli e le ultime.

Il Milan ha inseguito a lungo Mohamed Simakan nel corso delle ultime sessioni di calciomercato. In particolare, nel corso del mercato di gennaio sembrava davvero un'operazione chiusa: accordo raggiunto col giocatore e con lo Strasburgo che ne detiene il cartellino, ma poi si è inserito il RB Lipsia e il club francese ha fiutato di poter guadagnare di più, facendo saltare tutto. Il Lipsia, infatti, era disposto a pagare 18 milioni per il giovane francese classe 2000, lasciandolo in Francia fino a fine stagione.