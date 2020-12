Calciomercato Milan – “Acquisti all’altezza”. Il timore di Maldini e Massara

Ultime Notizie Calciomercato Milan: gli obiettivi rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come viene riportato dal Corriere della Sera, in edicola questa mattina, il Milan è intenzionato a investire nel mercato di gennaio. La squadra, infatti, merita un aiuto sul mercato, considerando il primo posto in campionato e la qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

C’è però un altro aspetto da sottolineare. Maldini e Massara acquisteranno solo se saranno pienamente convinti, cioè si cercano solo giocatori all’altezza della situazione. Il Milan sta andando benissimo, e dunque un inserimento sbagliato potrebbe rompere l’equilibrio che si è creato in squadra. Calciomercato Milan: difensore ex Juventus nel mirino. VAI ALLA NOTIZIA>>>