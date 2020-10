Calciomercato Milan – Acquistato Coli Saco, giocherà con la Primavera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan ha acquistato un giovane centrocampista classe 2002, si chiama Coli Saco, è francese, proveniente dal Sochaux, e si aggregherà alla Primavera di Giunti. La rivelazione arriva da Louis Girardi.

Il ragazzo infatti tramite un post su Instagram ha ufficializzato il suo arrivo nel suo nuovo club: il Milan. Ecco le sue parole: “Sono molto felice e orgoglioso di annunciare la mia firma con il Milan. Prima di tutto voglio ringraziare il buon Dio e tutti coloro che hanno sempre creduto in me e hanno reso possibile questo sogno. Questa è solo la ricompensa del duro lavoro dopo aver attraversato delle difficoltà. Una nuova avventura mi aspetta in questo grande Club. A presto”.

E’ un colpo di prospettiva, viene definito come il classico centrocampista numero 8, molto bravo, con molta tecnica e visione di gioco.

Con il Milan ha firmato un contratto di un solo anno, ma ci sono già dei contatti con il suo agente per un nuovo contratto. Il club rossonero seguiva il giovane mediano da molto tempo, e infatti ci ha puntato e lo ha acquistato. Massara a breve potrà già confermarlo e fargli firmare un contratto da professionista.