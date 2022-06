Calciomercato Milan – Tare smentisce su Acerbi: rossoneri lontani

Il Milan deve rimpinguare il reparto arretrato in questo calciomercato estivo. Intanto, però, sembra allontanarsi da Francesco Acerbi ...

Tramontata la pista Botman , si sono fatti molti altri nomi: Hincapié, Bremer, Diallo e Kehrer tra gli altri; in mezzo a questa lista, le indiscrezioni del momento parevano convergere tutte verso un unico candidato: Francesco Acerbi . Il 34enne di Vizzolo Predabissi ha già un passato da tesserato del Milan, avendo giocato per i rossoneri durante la stagione 2012/13.

Nonostante le numerose ed insistenti voci delle ultime settimane, Acerbi al momento sembra particolarmente lontano da Milano. Durante il corso della trasmissione televisiva di Sportitalia, è stato contattato Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, che alla domanda riguardante il futuro del centrale ha risposto in maniera secca e perentoria: «Acerbi vicino al Milan? No, non è vero».