Calciomercato Milan – Acerbi conteso tra le tre grandi

Nel prossimo calciomercato potrebbe arrivare l'addio di Acerbi alla Lazio e il Milan è sulle sue tracce. Non è però l'unico.

Il futuro di Francesco Acerbi è in bilico e il Milan osserva la sua situazione in vista del prossimo calciomercato. Il classe 1988 della Lazio, infatti, è ormai in totale rottura con la tifoseria biancoceleste da diverse settimane. La sensazione è che questa situazione, oltre a una scelta tecnica, potrebbe portarlo lontano dalla Lazio nel prossimo campionato. Vista l'età e la necessità di essere ceduto, il costo potrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni.