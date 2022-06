Calciomercato Milan – Acerbi, il difensore vuole giocare in Champions

Francesco Acerbi in uscita dalla Lazio. Stando a quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', il difensore potrebbe lasciare i biancocelesti durante questa sessione di mercato e ha anche espresso una volontà ben chiara. Il classe 1988, infatti, vorrebbe disputare la Champions League, competizione in cui parteciperà il Milan. Nelle ultime settimane il calciatore è stato accostato ai rossoneri e, in tal senso, si tratterebbe di un ritorno in quanto ha già indossato la maglia del Diavolo nella stagione 2012-2013. Secondo la 'rosea' però, potrebbe nascere un derby di mercato, in quanto anche l'Inter avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti. In ogni caso, sia al Milan che in nerazzurro, non sarebbe un titolare inamovibile. Milan, le top news di oggi: Ziyech, si lavora al prestito. Bremer lontano.