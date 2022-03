Calciomercato Milan – Acerbi, possibile ritorno in rossonero | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, qualora Francesco Acerbi dovesse lasciare la Lazio potrebbe ritornare al Milan

Tornato in campo dopo due mesi di stop, Francesco Acerbi ha disputato una grande partita nell'ultimo turno di campionato contro il Cagliari. Nonostante un'ottima prestazione, il difensore della Lazio continua a non avere un rapporto idilliaco con la tifoseria biancoceleste. Un rapporto complicato che va avanti da qualche mese, con il campione d'Europa che potrebbe dunque lasciare la Capitale per trasferirsi altrove. Il classe 1988 ha il contratto in scadenza nel 2025, quindi è difficile che possa lasciare il club in un batter d'occhio. Secondo 'Il Messaggero', qualora dovesse decidere di trasferirsi altrove, Acerbi potrebbe tornare al Milan. Il difensore ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2012-2013, anche se quell'esperienza, come ha raccontato più volte, è avvenuta durante un periodo della sua vita non semplice. Che sia l'occasione di un riscatto personale? Vedremo. Milan, le top news di oggi: addio Kessié. Un talento lancia un indizio.