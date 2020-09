Calciomercato Milan – Accordo totale per Hauge: manca solo un dettaglio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Jens Petter Hauge ha impressionato giovedì scorso a San Siro nel match tra il suo Bodo/Glimt e il Milan. L’esterno offensivo classe 1999 si è messo in mostra con grandi giocate, e soprattutto con un assist e un gol nel 3-2 finale. Ora pare sia finito nel mirino del Milan, come possibile rinforzo low-cost per l’attacco.

Nel corso della tarda serata, da Sky Sport 24, sono arrivati nuovi aggiornamenti. Ecco le parole del noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio: “Si aspetta la mail firmata dei norvegesi. C’è accordo tra tutte le parti, manca solo la mail controfirmata. Arriverà nei prossimi giorni per visite e firma”.

