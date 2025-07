Calciomercato Milan, accordo sul contratto con Estupiñán. Svelate le cifre

L'obiettivo prioritario per il calciomercato del Milan è il terzino sinistro. Urge trovare il sostituto di Theo Hernandez, accasatosi all'Al-Hilal da qualche settimana. Proprio per questo il DS Igli Tare non ha seguito la squadra in tournée, ma è rimasto a Milano per lavorare ai prossimi colpi da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.