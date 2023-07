Calciomercato Milan – C’è l’accordo con Fresneda, manca quello con il club

Uno dei nomi accostati al Milan nelle ultime settimane per rinforzare il reparto difensivo è quello di Ivan Fresneda . Sembrava che il Diavolo avesse quasi accantonato questa pista, ma negli ultimi giorni le quotazioni per il terzino sarebbero state in forte rialzo e l'affare potrebbe procedere nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tuttosport' dalla Spagna affermerebbero come il Milan avrebbe già l'accordo con Ivan Fresneda. Mancherebbe, però, l'accordo con il Real Valladolid, club di appartenenza del difensore. Un nodo non da sottovalutare per la buona riuscita della trattativa.