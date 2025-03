Calciomercato Milan, accordo con Gedson Fernandes: clausola folle ma …

Il Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato potrebbe tornare a rinforzarsi e a questo proposito uno dei nomi caldi sembra essere quello di Gedson Fernandes. Il centrocampista portoghese era già stato seguito in passato da parte dei rossoneri, che lo hanno sempre avuto in lista. Questo perché ha delle caratteristiche che si addicono molto al gioco del Diavolo. Già in passato il ragazzo, oggi al Besiktas, era stato vicino al club di via Aldo Rossi, ma sembra che negli ultimi giorni si arrivata un'accelerata importante in questo senso. Le ultime informazioni in merito sono arrivate da 'Telegrafi.com'.