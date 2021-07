Calciomercato Milan – Accordo con Bondo: ora si tratta con il Nancy

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Warren Bondo, centrocampista francese del Nancy, farebbe la spola tra Primavera e Prima Squadra

In questa sessione di calciomercato il Milan di Stefano Pioli sembra voler parlare francese sempre di più. Dopo Mike Maignan , infatti, sono in arrivo anche Fodé Ballo-Touré ed Olivier Giroud . Ma i colpi transalpini del Diavolo non dovrebbero fermarsi qui.

'La Gazzetta dello Sport' ed il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, hanno ricordato come il Milan sia molto vicino a prendere Warren Bondo , classe 2003 , centrocampista centrale di proprietà del Nancy ed originario della Repubblica Democratica del Congo. Ieri, infatti, a 'Casa Milan' c'è stato un lungo incontro tra i rappresentanti del giovane talento ed i dirigenti del club rossonero.

Il summit ha prodotto un accordo tra il Milan e l'entourage di Bondo per il trasferimento immediato del calciatore, 14 presenze ed una rete tra Ligue 2 e Coppa di Francia nell'ultima stagione, alla corte di Pioli. Farebbe la spola tra la Primavera e la Prima Squadra: in estate potrebbe essere testato nelle amichevoli per convincere l'allenatore a puntare su di lui anche per il resto della stagione.