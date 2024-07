Mercato Milan – Accordo totale per una cessione: vola via dall’Europa

Continua il lavoro del Milan atto a sfoltire la rosa e trovare una nuova sistemazione per gli esuberi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio , infatti, i rossoneri avrebbero trovato l'accordo totale per una nuova cessione.

Parliamo di Marco Pellegrino, giovane difensore che, al Milan, ha giocato davvero poco. Il classe 2002 ha concluso la stagione in prestito alla Salernitana ed ora, dopo essere tornato alla base, non dovrà disfare le valigie poiché partirà nuovamente. Come riportato da Di Marzio, infatti, Milan e Independiente, club argentino, hanno trovato l'accordo totale per Pellegrino attraverso un prestito secco di un anno e senza alcuna opzione d'acquisto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Interesse per Morata: ecco la risposta dell'attaccante >>>