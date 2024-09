Milan, cinque curiosità su Abraham: la doppia cittadinanza e … un record

L'anno dopo è allo Swansea, dove accumula presenze e i primi gol in Premier League, e al terzo anno in prestito arriva la stagione della consacrazione: con 26 gol in 40 presenze tra tutte le competizioni è protagonista assoluto del ritorno nella massima serie dell'Aston Villa. Queste tre esperienze convincono il Chelsea a puntare su di lui, e nel biennio tra il 2019 e il 2021 ripaga la fiducia del club con 30 gol in 82 presenze contribuendo anche alle vittorie, nel 2021, della Champions League e della Supercoppa Europea. Proprio nell'estate 2021 approda alla Roma, e nel primo anno nella Capitale guida i giallorossi al successo in Conference League segnando, complessivamente, 27 gol in 53 presenze ufficiali. Meno fortunate le stagioni successive, anche a causa di un grave infortunio a giugno 2023.

MILAN, CONOSCI TUTTE LE CURIOSITA' SU ABRAHAM? DA TOMORI AL RECORD — Approfondiamo meglio la conoscenza del nuovo attaccante del Milan Abraham con alcune curiosità su di lui.

LA FAMIGLIA, TRA ORIGINI E CALCIO — Le origini di Abraham sono nigeriane, per parte di padre: il signor Tamaraebi Bakumo (che del neo rossonero è anche l'agente) proviene dal Bayelsa, uno dei 36 stati della Nigeria. Tammy non è l'unico calciatore della famiglia: il fratello minore Timmy è cresciuto nelle giovanili del Fulham e dopo alcune esperienze tra League One e Two oggi gioca in sesta serie nel Tonbridge Angels.

ISPIRAZIONI E PUNTI DI RIFERIMENTO — Pur essendo cresciuto tra le fila del Chelsea, in un'intervista del 2017 Abraham ha dichiarato di essere stato un tifoso dell'Arsenal da bambino. Sottolineando anche come un suo idolo d'infanzia fosse Thierry Henry. Altro grande modello è Didier Drogba, il primo giocatore incontrato a Cobham ai tempi delle Academy del Chelsea.

AMICI RITROVATI — Abraham ritrova in rossonero ben tre ex compagni di squadra ai tempi del Chelsea: Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Fikayo Tomori. Quest'ultimo, in particolare, è uno dei migliori amici di Tammy anche fuori dal campo e sono soliti andare spesso insieme in vacanza durante l'estate. Con Rubes e Fik, Abraham ha ottenuto grandi successi nelle giovanili del Chelsea, tra cui la UEFA Youth League e la FA Youth Cup.

I RECORD DI TAMMY — Nella sua carriera Abraham ha conquistato traguardi degni di nota in diverse squadre in cui ha militato. Al Bristol City è diventato il primo a vincere i premi di Giocatore dell'anno, Giovane dell'anno e Capocannoniere nella stessa stagione; all'Aston Villa è stato il primo a segnare 25 gol in una stagione in oltre 40 anni; al Chelsea, nel 2019, è diventato il più giovane a realizzare una tripletta nell'era della Premier League. Ed è stato il primo prodotto delle Academy dei Blues ad andare in doppia cifra di reti in due stagioni di fila dal 1983. Alla Roma, invece, Tammy è diventato il miglior marcatore inglese in una singola stagione di Serie A con i 17 gol segnati nel 2021/22.

INGHILTERRA E NIGERIA — Per via delle sue origini Abraham era eleggibile per vestire le maglie di entrambe le nazionali. E dopo aver militato in alcune giovanili inglesi (Under 18, 19 e 21, con anche la partecipazione all'Europeo U21 del 2019 in Italia) e le prime apparizioni soltanto in amichevole con la nazionale maggiore inglese (l'esordio contro la Germania a Wembley nel novembre 2017) è stato in bilico per alcuni mesi tra le due possibilità. Nell'ottobre 2019 la scelta definitiva, l'Inghilterra, con l'esordio ufficiale nelle qualificazioni a Euro 2020. Un mese dopo, il 14 novembre, anche il primo gol in un 7-0 contro il Montenegro. LEGGI ANCHE: Il Milan cresce nonostante tutto: il mercato aumenta il valore della rosa >>>