Calciomercato Milan – 35 milioni più bonus per De Ketelaere, c’è fiducia

Dopo che Maldini e Massara hanno trattato per quasi un mese per acquistare Charles De Ketelaere , andando anche a negoziare di persona con delle delegazioni del Club Bruges , l'affare sembra star giungendo ad una conclusione .

Come infatti riporta Alexandre Braeckman, giornalista di RTL Sport,il Milan avrebbe offerto 35 milioni più bonus per assicurarsi De Ketelaere; per il giornalista belga il Bruges non avrebbe comunque ancora accettato l'offerta, dal momento che vorrebbe incassare 35 milioni garantiti senza l'inserimento di clausole relative ad eventuali obiettivi futuri. In ogni caso, il Milan si direbbe comunque fiducioso di chiudere in tempi relativamente stretti.