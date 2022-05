Calciomercato – Sorpresa Mbappé: niente Real Madrid, rinnova con il PSG

Kylian Mbappé, promesso sposo del Real Madrid a parametro zero, avrebbe cambiato idea e deciso di rinnovare con il PSG. Le ultime news

Clamoroso dietrofront di Kylian Mbappé , attaccante che, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il PSG , sembrava ormai essere promesso sposo del Real Madrid . Adesso, però, secondo quanto riferito da 'gianlucadimarzio.com', la situazione sembra essere radicalmente cambiata. Con il numero 7 dei parigini pronto a restare nella squadra di Mauricio Pochettino .

Mbappé, da tempo, ha un accordo verbale con il Real Madrid. Il PSG, però, non si è dato per vinto sul classe 1998 e ha insistito con un clamoroso rilancio nel tentativo di convincerlo a rimanere ed a rinnovare il contratto con la squadra laureatasi Campione di Francia in questa stagione. Sembra che la controffensiva parigina tenti fortemente Mbappé, il quale, a sorpresa, avrebbe deciso di restare lì dove si trova adesso.