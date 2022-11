Calciomercato: Manchester United in vendita? Spunta Beckham

Il Manchester United è un club importantissimo nel panorama del calcio mondiale. In questo periodo, le luci dei riflettori sono tutte per Cristiano Ronaldo e la sua separazione con i Red Devils. Per gli inglesi però, potrebbe avvicinarsi anche un'altra importante notizia. Secondo quanto riportato da The Athletic, i proprietari del club, i Glazer, sarebbero pronti a cedere la società per colpa dei risultati scarsi e che mancano da tempo. Comprarono il club nel 2005 a 790 milioni di sterline.