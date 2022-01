Calciomercato – Manchester City, ufficiale l’arrivo di Julian Alvarez / News

Julian Alvarez, accostato anche al Milan sul calciomercato, è un nuovo giocatore del Manchester City. Ma non arriva subito

La notizia era nell'aria da diverse settimane, ma adesso è diventata ufficiale: Julian Alvarez è un nuovo giocatore del Manchester City. L'attaccante, accostato spesso anche al Milan, non si trasferirà in Inghilterra nell'immediato, ma rimarrà in prestito al River Plate fino al termine della stagione. L'argentino ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo. Retroscena Milan: poteva arrivare un trequartista! Le ultime di mercato >>>