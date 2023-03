Calciomercato – Manchester City a lavoro: tra gli obiettivi anche Leao

Il calciomercato non si ferma mai ed il Manchester City parrebbe intenzionato ad acquistare 3 giocatori, tra i quali spicca Rafael Leao

Francesco Aliperta

Nonostante il campionato sia ancora in corso e la finestra di mercato invernale si sia già chiusa, il Manchester City parrebbe già a lavoro per migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. Come riportato da Relevo, sito sportivo spagnolo, i Citizens avrebbero messo gli occhi su tre giocatori, uno per reparto, per accrescere ancora di più la qualità della propria squadra.

La PremierLeague non dà tregua e così anche Pep Guardiola deve muoversi prima ed individuare quei top player in grado di rendere il City il miglior club al mondo. Per la difesa, tutto porterebbe ad il giocatore sorpresa di questa stagione: Josko Gvardiol, nazionale croato e classe 2002 di proprietà del Lipsia nonché grande protagonista del Mondiale qatariota. Passando per il centrocampo, invece, vi sarebbe un solo nome che riecheggia tra i corridoi dell'Etihad Stadium: Jude Bellingham.

Concludendo, infine, con l'attacco, il Milan appare avvertito poiché il Manchester City sembra intenzionato ad affondare il colpo per Rafael Leao. Non è la prima volta che l'esterno portoghese viene affiancato a rumor di mercato con i Citizens e magari quest'estate arriverà la prima vera offerta per il talento classe '99. Calciomercato Milan – Colpo a centrocampo: ritorno di fiamma?

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!