Calciomercato – Lukaku allo scoperto: “Domani a Roma per la firma”

"Sono nervoso. Domani vado a Roma per firmare il contratto", ha dichiarato il centravanti in uscita dal Chelsea direttamente dal Belgio, dove al momento si trova con la famiglia aspettando l'esito finale della trattativa tra i blues e i giallorossi. LEGGI ANCHE: Milan-Torino, ecco le probabili formazioni per la sfida di San Siro