Lione, accordo con il West Ham per Paquetá: ecco quanto incassa il Milan

West Ham e Lione hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Lucas Paquetá in Inghilterra: ecco quanto incasserà il Milan

West Ham e Lione hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Lucas Paquetá in Inghilterra. Lo rende noto il quotidiano francese L'Équipe, che sottolinea come siano stati risolti gli ultimi dettagli. Il brasiliano, ex Milan, passerà agli Hammers per poco più di 60 milioni di euro (bonus inclusi) e firmerà un contratto quinquennale.