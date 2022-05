Calciomercato – Lingard conteso da Milan, Juventus e Newcastle | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dall'Inghilterra, Milan, Juventus e Newcastle sarebbe sulle tracce di Lingard

Jesse Lingard al centro di una vera e propria battaglia di mercato. Secondo quanto riferisce il 'Telegraph', il calciatore, al termine della stagione, si libererà a parametro zero dal Manchester United . Su di lui ci sono gli occhi di Milan , Juventus e Newcastle , i tre club che avrebbero manifestato un interesse nei suoi confronti.

Nei giorni scorsi avevamo già parlato di un interesse sia dei rossoneri che dei bianconeri per Lingard, ma il tabloid inglese riporta come i 'Magpies' siano nuovamente forti sul classe 1992 dopo aver fatto un tentativo per acquistarlo a gennaio.