Calciomercato – L’indiscrezione: “James Rodriguez molto vicino al Milan”

Le ultime sul calciomercato del Milan: James Rodriguez si avvicina al club rossonero. A parlarne il giornalista di ESPN Vito De Palma

L'esperienza non è stata indimenticabile, ma James Rodriguez in sole 26 gare stagionali ha segnato 6 gol e fornito ben 9 assist, a testimonianza di quanto possa essere ancora decisivo. In ogni caso, secondo quanto riportato da Vito De Palma, giornalista per ESPN, il colombiano sarebbe molto vicino al Milan. Ecco il messaggio: "Domanda per gli amici colombiani: cosa ne pensate di James Rodriguez al Milan? Le mie fonti dicono che sono molto vicini alla chiusura". Il Milan, intanto, ha individuato il nuovo Lukaku.