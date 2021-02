Calciomercato Lazio – Una cessione in Portogallo e tre prestiti confermati

Le ultime notizie di mercato della Lazio

La partita di Champions League contro il Bayern Monaco ha decisamente ridimensionato la Lazio. I biancocelesti si sono resi conto di non essere ancora al livello di potersela giocare con le top squadre d’Europa. Un segnale anche su quanto è stato fatto nelle ultime sessioni di mercato, che non hanno migliorato l’organico. Solo due nuovi giocatori hanno giocato dal primo minuto. La decisione di spendere 20 milioni per un attaccante che non sta rendendo è il motivo principale di accuse nei confronti del direttore Igli Tare, al quale si fa notare che avrebbe potuto acquistare un difensore. Per ora la Lazio però guarda avanti e pensa a operazioni minori.

Un centrocampista della Primavera è stato ceduto infatti al Rio Ave, vecchia conoscenza del Milan. Si tratta di Madiu Bari, portoghese classe 1998. Anche con il club portoghese però non sarà in prima squadra, ma in quella B. Il suo contratto sarebbe scaduto a giugno e non rientrava nei piani della Lazio, che già lo aveva girato in prestito nei mesi scorsi.

Intanto continua la collaborazione con la Salernitana, squadra di proprietà sempre di Claudio Lotito. La Lazio ha ceduto in prestito ai campani diversi giocatori, come Emanuele Cicirelli, classe 1994 che bene sta facendo, idem l'argentino classe 1995 Tiago Casasola e l'ivoriano classe 1996 Cedric Gondo. La sensazione è che i prestiti possano essere rinnovati anche per il prossimo anno.