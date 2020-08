Calciomercato Lazio – Ufficiale: rinnovo di Immobile fino al 2025

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO LAZIO – La notizia era nell’aria da tempo ma questa mattina è divenuta finalmente ufficiale. Ciro Immobile, classe 1990, ha rinnovato il suo contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2025.

Immobile, giunto a Roma per 9 milioni di euro dal Siviglia nell’estate 2016, pertanto, si è legato a vita al club presieduto da Claudio Lotito, allontanando qualsiasi ‘rumors‘ di calciomercato sul suo conto.

Lazio e Immobile fino al 2025: le cifre del contratto

Autore di 39 gol in 44 gare nell’ultima stagione, di cui 36 solo in Serie A che gli sono valse la conquista della Scarpa d’Oro, Immobile ha deciso di restare alla Lazio per disputare altri tornei da gran protagonista.

Secondo indiscrezioni Immobile dovrebbe percepire 4 milioni di euro netti a stagione come da nuovo contratto.