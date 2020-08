Calciomercato Lazio – Ufficiale l’ingaggio di Reina dal Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO LAZIO – Pepe Reina, classe 1982, è ufficialmente un nuovo portiere della Lazio di Simone Inzaghi. Lo spagnolo è stato ceduto a titolo definitivo dal Milan.

“La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore José Manuel Reina Páez”. Questo recita lo scarno comunicato ufficiale del club biancoceleste.

Reina lascia il Diavolo dopo, in totale, due stagioni e mezzo: 13 presenze con 16 gol incassati tra Serie A, Europa League e Coppa Italia per l’estremo difensore iberico. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>