Calciomercato Lazio – Si complica Kostic: possibile arrivo di Ribéry

La Lazio, in questi ultimi giorni di calciomercato estivo, potrebbe prendere Franck Ribéry, classe 1983, svincolato dopo le ultime due stagioni trascorse nella nostra Serie A con la maglia della Fiorentina. Lo ha annunciato 'SportMediaset' che ha spiegato, infatti, come l'improvvisa frenata per Filip Kostic, esterno offensivo dell'Eintracht Francoforte, abbia convinto Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste, ad avviare i contatti per l'ex Bayern Monaco. Per il quale si dovrebbe arrivare ad una rapida conclusione della trattativa.