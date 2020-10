Calciomercato Lazio – Ora i rinnovi: il punto da Acerbi a Luiz Felipe

Notizie Mercato Lazio: il punto sui rinnovi

CALCIOMERCATO LAZIO – Finito il mercato (deludente), per la Lazio è il momento di pensare ai rinnovi di contratto. Già sistemate le situazioni legate a Luis Alberto e Ciro Immobile, che erano la priorità, ma per i biancocelesti c’è ancora molto da fare. In primis quello di Simone Inzaghi, allenatore che sta facendo benissimo sulla panchina romana. I prossimi giorni potrebbero essere già caldi. Anche i calciatori però sono tanti con il contratto in scadenza. In primis c’è Francesco Acerbi, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e con cui si proverà a prolungare fino al 2025 con adeguamento da 1,8 milioni a 2,5 più bonus. Trattativa in fase avanzata.

Con scadenza nel 2022, invece, sono tanti i biancocelesti: con Luiz Felipe parti vicine dopo l’incontro di qualche giorno fa e accordo che dovrebbe arrivare fino al 2025; Thomas Strakosha e Adam Marusic, invece, attendono ancora la convocazione da parte della società, ma con nessuno dei due dovrebbero esserci problemi con accordo fino al 2024; con Lucas Leiva si parlerà più avanti, visto che la Lazio vuole rifletterci considerando l’età avanzata. Nel 2022 scadono anche Patric e Felipe Caicedo, oltre ad Akpa Akpro. Infine, il prossimo giugno scadono i contratti di Stefan Radu, capitano laziale, Marco Parolo e Senad Lulic, tre senatori.

