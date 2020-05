Calciomercato Lazio – Durmisi, il Nizza non lo riscatta: il comunicato

CALCIOMERCATO LAZIO – Riza Durmisi, esterno sinistro della Lazio, tornerà in biancoceleste dopo il prestito al Nizza. Il club francese ha annunciato, attraverso il proprio sito, che non riscatterà il laterale danese. Ecco la nota ufficiale:

“Prestato dalla Lazio durante il mercato invernale, Riza Durmisi non giocherà più per l’OGC Nizza che ha deciso di non attivare l’opzione di acquisto per il terzino sinistro. Informato di questa decisione, il nazionale danese ha gentilmente ringraziato il club per questa opportunità e ha augurato al club il meglio per il futuro. Il Nizza augura a Riza ogni successo per il resto della sua carriera”.

Rangnick o Pioli? E’ duello per la panchina del Milan, continua a leggere >>>