Calciomercato Lazio – Crisi Covid, servivano e serviranno rinforzi

CALCIOMERCATO LAZIO – È una stagione particolare per tutti. Il Covid colpisce a sorpresa e sta colpendo a turno tutti quanti. A pagarne il conto è stata anche la Lazio, che in Champions League si è presentata con moltissimi assenti. Tornano dunque in mente i discorsi durante l’ultima sessione di mercato. Simone Inzaghi chiedeva più rinforzi, insieme a molti altri tifosi. La dirigenza e il presidente Claudio Lotito, invece, hanno ritenuto di avere una squadra completa e con le giuste alternative. Le assenze, seppur numerose e tutte insieme, hanno scoperto comunque in modo evidente una lacuna della Lazio: la rosa è troppo corta. Servivano rinforzi. Adesso ci si chiede se l’errore sarà ripetuto a gennaio o se è servito di lezione.

