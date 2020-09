Calciomercato Lazio – Carlos Rodriguez, il Monterrey apre alla cessione

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio come al solito non mette a segno acquisti particolarmente altisonanti, ma in questa sessione sembra essere particolarmente attiva. Secondo le ultime, i biancocelesti sarebbero interessati a Carlos Rodriguez, mezzala richiesta da Simone Inzaghi. Classe 1997 messicano, gioca nel Monterrey, che chiede almeno 7,5 milioni per lasciarlo andare. Nelle scorse ore il club del centro America ha smentito un’offerta ufficiale presentata dalla Lazio, ma ha rivelato che nel caso in cui i capitolini dovessero farsi avanti ci sarebbe piena disponibilità del club a parlare e trattare. Ora spetta alla Lazio farsi avanti: Carlos Rodriguez è ciò che serve e la possibilità di arrivarci c’è.

