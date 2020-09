Calciomercato Lazio – Badelj al Genoa: è tutto fatto

CALCIOMERCATO LAZIO – Manca l’ufficialità, ma Milan Badelj sarà un nuovo calciatore del Genoa. Il croato, che in passato era stato anche seguito dal Milan, giocherà con la maglia rossoblù il prossimo campionato. Trattativa che si è definita poco fa, con il giocatore che ha trovato l’accordo definitivo anche con il Grifone: percepirà 1,5 milioni a stagione per tre anni, nonostante sia un classe 1989. Alla Lazio, invece, dovrebbero andare 2 milioni più bonus. Lo scorso anno era stato in prestito alla Fiorentina, ma non ha convinto. Dopo una sola stagione effettiva, dunque, Badelj passa al Genoa. Domani arriverà nel capoluogo ligure e poi svolgerà le consuete visite mediche.

PER LE ULTIME SU IBRA CONTINUA A LEGGERE >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>