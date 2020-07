Calciomercato Lazio – Ancelotti vuole Immobile all’Everton

ULTIME NOTIZIE MERCATO LAZIO – Carlo Ancelotti, attuale allenatore dell’Everton, ha chiesto alla sua società un importante sforzo economico per rinforzare la squadra: Ciro Immobile della Lazio.

Inoltre, l’ex tecnico fra le altre anche del Milan, chiede di avere voce in capitolo su ogni trasferimento sia in entrata che in uscita. Ancelotti sembra aver individuato in Immobile una pedina che possa far fare il salto di qualità in fase offensiva al suo Everton. Ricordiamo che i Toffees hanno chiuso la Premier soltanto al 12esimo posto. A riportare le notizie sono i colleghi di TMW.

