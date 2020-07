Calciomercato – La Fiorentina vuole riportare Mandzukic in Italia

ULTIME NOTIZIE MERCATO – Mario Mandzukic sta vivendo un periodo di ferie dopo essersi svincolato dall’Al Duhail, ma da quanto filtra, pare già pronto a tornare in Italia per giocare.

Gli agenti del centravanti croato, stanno trattando con la Fiorentina. In vista della prossima stagione, il club viola vorrebbe un rinforzo di peso in attacco, ed ecco che Mandzukic potrebbe fare al caso di Rocco Commisso. Sul piatto c’è un biennale – con opzione per il terzo anno – a circa 3 milioni di euro all’anno. Se Mandkuvic cedesse alle avances della Fiorentina, ritroverebbe in squadra Franck RIbery con cui ha già giocato nel Bayern Monaco. Ricordiamo che Mandzukic è stato accostato al Milan più volte in passato.

E a proposito di attaccanti che il Milan ha seguito, Adolfo Gaich andrà a giocare in Russia la prossima stagione. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

