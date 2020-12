Calciomercato – Karagümrük, un altro ex rossonero dopo Biglia e Borini?

Calciomercato, Bertolacci al Karagümrük?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Il Karagümrük, squadra di prima divisione turca, potrebbe diventare sempre più ‘rossonero’. I turchi infatti, dopo aver acquistato Lucas Biglia e Fabio Borini, potrebbero fare il tris di ex giocatori del Milan con Andrea Bertolacci. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà il club è in contatto sia con il centrocampista italiano che con Jack Wilshere, al momento svincolato dopo l’esperienza al West Ham. Una sorta di casting in cui ne verrà probabilmente scelto solo uno. Calciomercato Milan – Colpo Luis Alberto, contatti con la Lazio. Le ultime >>>