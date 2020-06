Calciomercato – Kalulu convinto da Maldini e segnalato da Moncada

MERCATO MILAN – Un giovane e promettente terzino per il futuro del Milan. Il club rossonero è infatti ad un passo dall’acquistare Pierre Kalulu, classe 2000 in scadenza di contratto col Lione. Il giovane francese è atteso in Italia nelle prossime ore e domani sosterrà le visite mediche per i rossoneri. Non ha ancora esordito tra i professionisti, ma sembra più per un problema di natura contrattuale che di talento.

Il ragazzo, infatti, ha totalizzato 16 presenze nella Uefa Youth League, l’ultima il 10 marzo contro l’Atalanta, ma non ha esordito in prima squadra proprio per la sua mancata intenzione di rinnovare il contratto. Juninho, ds del Lione, aveva provato a trattenerlo: “Se rinnoverà il prossimo anno sarà in prima squadra a giocarsi il posto da titolare”.

Eppure, Kalulu, corteggiato anche dal Bayern Monaco, ha deciso di accettare la proposta rossonera, che secondo L’Equipe avrebbe visto Paolo Maldini muoversi in prima persona per convincere il vent’enne. Da sottolineare, però, c’è anche la figura di Geoffrey Moncada, francese anche lui, che è stato il primo a segnalare il profilo del ragazzo al club.

Kalulu fa parte di una famiglia di calciatori. Aldo, Gedeon e Joseph sono tutti professionisti e militano rispettivamente nello Swansea, nell'Ajaccio e nel Lione. Pierre si giocherà il prossimo anno le sue chance di imporsi in rossonero, con uno tra Calabria e Conti – se non entrambi – destinati a salutare Milanello.

