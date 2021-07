Calciomercato – Kaio Jorge, il Milan pensa di anticipare i tempi | News

Kaio Jorge, attaccante del Santos, è un obiettivo concreto del mercato rossonero: il Milan pensa di anticipare i tempi e acquistarlo subito

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Olivier Giroud, la dirigenza del Milan è al lavoro per garantire a Stefano Pioli un terzo attaccante. L'intenzione dei dirigenti rossoneri sarebbe quella di acquistare un centravanti giovane, forte e che può crescere apprendendo da due campioni esperti come Zlatan Ibrahimovic e, appunto, Olivier Giroud. Nelle ultime settimane, Kaio Jorge è stato il nome più accostato al Diavolo. L'attaccante del Santos potrebbe lasciare il club a parametro zero nel mese di gennaio ma, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', per anticipare le mosse delle pretendenti, il Milan starebbe pensando di acquistarlo durante questa sessione di mercato. Ecco Ballo-Touré: il terzino sta svolgendo le visite mediche.