Calciomercato Juventus – Atterrato Zakaria, è fatta per Gatti / News

Juventus sempre più regina incontrastata in questo calciomercato. Denis Zakaria arrivato a Torino, fatta per Federico Gatti del Frosinone

Ma non è finita qui. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' la Juventus ha chiuso l'acquisto di Federico Gatti dal Frosinone. Il difensore non arriverà subito, ma rimarrà in prestito in Ciociaria fino al termine di questa stagione. Tentativo last minute del Milan per Renato Sanches! Ecco perché non arriverà