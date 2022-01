Calciomercato Juventus – Vlahovic vede solo bianconero: le ultime news

Dusan Vlahovic, obiettivo di calciomercato della Juventus, rompe con la Fiorentina e vuole trasferirsi subito a Torino. Costa 70 milioni

Daniele Triolo

Dusan Vlahovic, principale obiettivo di calciomercato della Juventus per la prossima estate, potrebbe arrivare subito a Torino. Lo sostiene 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, alla luce delle dichiarazioni rilasciate ieri da Joe Barone, direttore generale del club presieduto da Rocco Commisso, prima della partita poi pareggiata 1-1 dai viola a Cagliari.

"Al momento non abbiamo avuto offerte. Siamo aperti a tutto ma vogliamo chiarezza", ha detto Barone sulla situazione Vlahovic. Quasi a voler 'invitare' la Juventus, se davvero vuole acquistare il bomber serbo, a presentare una proposta concreta, ed all'altezza, sul tavolo della società gigliata. Il contratto di Vlahovic con la Fiorentina scadrà il 30 giugno 2023: a fine stagione andrà comunque via, ma non è detto che l'addio non possa essere anticipato a questa settimana.

La dirigenza bianconera, secondo la 'rosea', ha maturato la convinzione che si può provare ad anticipare il futuro, anche per aiutare la squadra a centrare l’obiettivo minimo, il quarto posto che significa Champions League. Ed a far sperare il club di Corso Galileo Ferraris c'è anche il cambio di rotta della Fiorentina, ora disponibile a lasciar partire Vlahovic in questa finestra di mercato per evitare, poi, di incassare meno tra qualche mese.

Vlahovic, per i colleghi del quotidiano sportivo nazionale, ha scelto la Juventus poiché sogna di indossare la maglia bianconera fin da bambino. L'accordo con la 'Vecchia Signora' per un contratto di cinque anni da 7 milioni di euro netti a stagione ci sarebbe già. Resterebbe, quindi, da convincere la Fiorentina, che valuta il suo gioiello almeno 70 milioni di euro. L'obiettivo dei viola è quello di chiudere l'affare in contanti e senza contropartite tecniche.

Se non arrivasse Vlahovic? Le alternative di calciomercato, in casa Juventus, rispondono al nome di Anthony Martial (Manchester United) e Ousmane Dembélé (Barcellona). Milan, un top player azzurro a zero in estate? Le ultime news di mercato >>>

