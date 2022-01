Calciomercato Juventus – Via Morata? C’è Icardi! Il PSG apre all’addio

Mauro Icardi nuovo centravanti della Juventus in questo calciomercato di gennaio? Possibile. I bianconeri hanno la strada spianata: il punto

Daniele Triolo

La Juventus potrebbe mettere a segno un gran colpo di calciomercato prelevando Mauro Icardi dal PSG. Ne parlano, in pratica, tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola. I bianconeri, infatti, sembrano destinati a perdere Álvaro Morata, intenzionato a tornare nella Liga per indossare la maglia del Barcellona: il nuovo tecnico Xavi non vede l'ora di averlo a disposizione al centro del suo attacco.

La 'Vecchia Signora' non si opporrà alla partenza di Morata. Ma non lo lascerà andare via se prima non avrà reperito un suo sostituto. Le piste di calciomercato per la Juventus sono molte: Icardi è però in cima alla lista dei desideri del tecnico Massimiliano Allegri, nonostante le alternative (Pierre-Emerick Aubameyang, Edinson Cavani, Memphis Depay, Gianluca Scamacca) siano di tutto rispetto.

Morata è in prestito alla Juventus dall'Atlético Madrid: dovesse trasferirsi al Barça, la Juve risparmierebbe 10 milioni di euro, tra parte della quota del prestito ed ingaggio al lordo. Soldi che vorrebbe girare al PSG per prelevare Icardi. Il club francese ha aperto alla sua partenza, lui tornerebbe volentieri in Serie A per indossare la maglia bianconera. Sotto contratto con il PSG fino al 30 giugno 2024, però, Icardi vorrebbe certezze.

Quindi, un trasferimento a titolo definitivo. La Juventus, invece, per questioni di budget e di soldi a disposizione (quelli di Morata di cui sopra) vorrebbe una formula di prestito con diritto di riscatto. Vedremo se l'operazione andrà a buon fine. Quel che è certo, comunque, è che Maurito è la prima scelta per i bianconeri.