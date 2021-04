Calciomercato Juventus – Torna Pogba, ma addio a Dybala e Szczesny

Clamorosa indiscrezione di calciomercato proveniente dalla Spagna, secondo cui la Juventus potrebbe mettere a segno un doppio cambiamento.

Un'annata non particolarmente positiva per la Juventus che dovrà quindi intervenire sul prossimo calciomercato. I bianconeri sono in piena lotta per la qualificazione in Champions League e rischiano molto. Tutti sono sul banco degli imputati, da Andrea Pirlo fino a Cristiano Ronaldo . Il portoghese classe 1985 potrebbe dire addio, ma la società ha più volte sottolineato la volontà di continuare insieme, magari con un rinnovo. Anche perché al momento sono pochi i club disposti a pagarlo almeno 50 milioni. Diverso il discorso per Paulo Dybala e qualche altro compagno, che invece potrebbero salutare.

Proprio Cristiano Ronaldo, infatti, per rimanere avrebbe chiesto rinforzi, soprattutto in porta e a centrocampo. Rinforzi individuati in David De Gea, estremo difensore spagnolo classe 1990, e in Paul Pogba, centrocampista francese classe 1993, che ha il contratto in scadenza nel 2022, entrambi del Manchester United. Il prezzo è rispettivamente di 40 milioni e 60 milioni, per un totale di 100 milioni. Soldi che la Juventus potrebbe guadagnare proprio dalla cessione dell'argentino classe 1993, valutato proprio 60 milioni, e di Wojciech Szczesny, polacco classe 1990, valutato 35 milioni. La differenza sarebbe di soli 5 milioni, che la Juve investirebbe volentieri. Intanto il Milan è pronto a tuffarsi su un parametro zero dal Real Madrid >>>