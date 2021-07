Calciomercato Juventus – Spunta l’ex Milan Paquetá: possibile scambio

Lucas Paquetá nel mirino della Juventus. L'ex centrocampista del Milan sembra essere diventato obiettivo di calciomercato dei bianconeri

Lucas Paquetá, ex Milan ed attuale calciatore del Lione, è un obiettivo della Juventus in questa sessione estiva di calciomercato. Il brasiliano è attualmente impegnato in Copa America con il Brasile e giocherà la finale contro l'Argentina nella notte tra sabato e domenica. Paquetá ha fatto molto bene con il Lione e sta risultando decisivo anche in nazionale.