Calciomercato Juventus – Idea Simeone come vice Vlahovic: le ultime

La Juventus cerca un vice di Dusan Vlahovic, in considerazione del fatto che Alvaro Morata difficilmente verrà riscattato: l'ultima idea è Giovanni Simeone dell'Hellas Verona

Giovanni Simeone è l'ultima idea della Juventus per questa sessione di calciomercato . I bianconeri sono alla ricerca di un vice Dusan Vlahovic , in considerazione del fatto che Alvaro Morata difficilmente verrà riscattato. Proprio il figlio dell'allenatore dell'Atletico Madrid potrebbe sostituirlo.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus approfitterebbe della retrocessione del Cagliari (club proprietario del cartellino) per ricevere un lauto sconto. L'affare potrebbe chiudersi per 15 milioni di euro. Simeone è stato protagonista, insieme a tutto l'Hellas Verona, di una grande stagione e l'approdo alla Juventus sarebbe il giusto premio per l'argentino.