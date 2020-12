Calciomercato Juventus – Rovella, tentativo a gennaio: le ultime / News

Calciomercato Juventus, tentativo per Rovella

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Un inizio non all'altezza degli ultimi anni e uno sguardo verso il futuro. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la Juventus sta facendo sul serio per Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 del Genoa è in scadenza a giugno 2021 e sembra difficile un suo inserimento nello scacchiere di Davide Ballardini. I due club stanno discutendo per un'operazione che poterebbe Manolo Portanova in rossoblù.