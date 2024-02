Calciomercato Juventus – Rinnovo Vlahovic, ci siamo: cifre e dettagli

Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo della Juventus, autore, finora, in stagione di 15 gol in 23 partite di Serie A con la 'Vecchia Signora', è molto vicino al rinnovo del suo contratto con il club di Corso Galileo Ferraris. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.