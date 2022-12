Calciomercato Juventus – Dalla Spagna: “Real Madrid su Locatelli” | News

Il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Dopo l'addio in estate di Casemiro , i 'blancos' possono contare su calciatori del calibro di Modric, Kroos, Tchouameni, Camavinga e Valverde , anche se i primi due hanno ormai un'età non indifferente. Proprio per questo motivo, il club di Florentino Perez sarebbe alla ricerca di un profilo giovane da piazzare a metà campo.

Secondo quanto riferisce 'AS', il candidato principale è Jude Bellingham, centrocampista inglese in forza al Borussia Dortmund. Non è l'unico presente nella lista dei desideri del club, in quanto un altro calciatore che piace molto dalle parti di Valdebebas è Enzo Fernandez, reduce dalla vittoria del Mondiale da protagonista. Questi sono i due nomi che stuzzicano di più la fantasia del Real Madrid, che potrebbe però pescare anche in Italia. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, i 'blancos' tengono d'occhio anche l'ex centrocampista del Milan Manuel Locatelli, oggi alla Juventus con la quale ha avuto alti e bassi nelle ultime stagioni. Milan, previsto un meeting a gennaio per il rinnovo di Leao.