Calciomercato Juventus – Pressing per Scamacca: ecco il piano

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Il club bianconero è in forte pressing sul Sassuolo per strappare l’attaccante Gianluca Scamacca, attualmente in prestito al Genoa. Classe 1999, seguito anche dal Milan, il giocatore è uno dei profili seguiti con maggior attenzione dai bianconeri: pronto il prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto dal Sassuolo. Le società sarebbero vicine e mancherebbe il placet da parte degli emiliani prima della possibile fumata bianca.

PER GIUGNO LA JUVENTUS HA L’ACCORDO PER UN ALTRO ATTACCANTE>>