Calciomercato Juventus – Possibile colpo a gennaio: Bensebaini

CALCIOMERCATO JUVENTUS – In vista di gennaio, la Juventus è alla ricerca di un esterno sinistro che possa sostituire Alex Sandro, che per esempio al momento è infortunato. Tanti i nomi accostati ai bianconeri, ma attenzione alle possibili sorprese. Si tratta di giocatori finora non emersi, ma che la Juve sta seguendo con attenzione. Soprattutto in questo momento, non è mai da escludere. Come per esempio era già successo in estate con Weston McKennie.

L’ultima suggestione è Ramy Bensebaini, terzino mancino del Borussia Monchengladbach. Può fare sia il difensore centrale che il laterale di difesa. Esattamente ciò che cerca la squadra di Andrea Pirlo. Classe 1995, algerino, si sta mettendo in luce con i tedeschi. Giovane, ma anche con già esperienza europea, sarebbe ideale per i bianconeri.

La notizia arriva dalla Spagna, dove spiegano come i continui infortuni del capitano Giorgio Chiellini stiano facendo riflettere la dirigenza bianconera, sempre più decisa a compiere questa operazione. Bensebaini è molto simile a Chiellini per caratteristiche e la Juve sarebbe pronta a offrire 15 milioni, cifra che dovrebbe accontentare i tedeschi, anche se la richiesta iniziale è leggermente più alta. Potrebbero essere inseiriti alcuni bonus. Non è da escludere anche un prestito con obbligo di riscatto.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>